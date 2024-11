A Contraponto, chancela do grupo Bertrand-Círculo, anunciou mais um livro da autoria de Pinto da Costa: "O Nosso Dragão Chama – A História do Futebol Clube do Porto contada às crianças pelo presidente com mais títulos do mundo".

"Nesta obra, escrita em parceria com a prestigiada autora de livros para crianças Adélia Carvalho, e ilustrada por Tierri Luís, Pinto da Costa faz uma visita guiada a duas crianças ao museu do clube, partilhando com elas detalhes e episódios marcantes da história da instituição a que presidiu durante mais de quarenta anos", é referido em nota enviada às redações.

"Nestas páginas, o agora Presidente Honorário recebe os jovens leitores num mundo mágico de sucessos e nele conta a história de um clube lutador: dos seus dirigentes, treinadores e jogadores. Um clube que nunca desistiu face às muitas dificuldades que lhe foram impostas. Um clube ganhador que levou, e leva, o seu nome, o da sua cidade e o de Portugal a todos os cantos do mundo", lê-se na sinopse.

Segundo a editora, "este projeto nasceu na sequência do livro 'A Chama do Nosso Dragão – A história do FC Porto contada pelo presidente com mais títulos do mundo', publicado pela Contraponto em 2021".