Os Backstreet Boys acabam de anunciar a maior digressão dos últimos dezoito anos de carreira, que passará por Lisboa no dia 11 de maio de 2019, na Altice Arena.

A famosa boy band norte-americana está de regresso quatro anos depois da sua última passagem por Lisboa, no Campo Pequeno. O concerto de 11 de maio, na Altice Arena, está incluído na digressão “DNA” que ao longo de três meses percorrerá as principais salas europeias e norte-americanas.

A banda trará a Lisboa o aguardado novo álbum “DNA”, o 10.º álbum de originais, com lançamento marcado para dia 25 de janeiro.

"A banda analisou o perfil do seu DNA para avaliar qual o elemento crucial que cada membro representa no DNA do grupo. É possível ver o vídeo desta metamorfose dos elementos da banda, que quando unidos criam esta imparável e lendária banda", revela a promotora em comunicado.

Os Backstreet Boys lançam hoje o novo single “Chances”, escrito por Ryan Tedder e Shawn Mendes.

Os bilhetes terão pré-venda na FNAC nos dias 14 e 15 de novembro e chegam aos pontos gerais de venda ao público a 16 de novembro. Os preços variam entre os 35,00€ (balcão 2) e os 85,00€ (golden circle).