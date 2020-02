Liderada pelo ator Sérgio Praia, que dá vida no filme a António Variações, sobe ao palco do Tivoli “a dois dias da data que marca os 36 anos da morte do cantor”, recorda a promotora do espetáculo num comunicado hoje divulgado.

Além de Sérgio Praia, a banda integra os músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira, responsável pela banda sonora do filme.

Armando Teixeira teve acesso às cassetes que António Variações deixou com dezenas de canções, excertos, ensaios, experimentações; as mesmas cassetes que foram recuperadas para o projeto Humanos, em 2004, e das quais é agora retirado um tema inédito, intitulado "Quero dar nas vistas".

Os bilhetes para o concerto estarão à venda a partir de sábado.