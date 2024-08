“Em consonância com a estratégia política cultural que o município de Castelo Branco tem vindo a desenvolver, a programação para o trimestre engloba propostas de diversos domínios artísticos desde o teatro, a música, o circo contemporâneo, as artes visuais, a literatura e o cinema”, afirmou Leopoldo Rodrigues.

O presidente da Câmara explicou que a programação cultural para o terceiro trimestre “valoriza projetos e artistas com uma forte relação com o território que criam a partir do concelho, como a Terceira Pessoa, Raquel Maria, Ana Paula e Custódio Castelo, Sinfonietta de Castelo Branco e O Homem da Carabina”.

Além disso, salientou, no âmbito da programação cultural, a cooperação com instituições de ensino artístico, como a 5.ª edição do PercuART – Festival de Percussão promovido pela Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) de Castelo Branco e emergentes, como o Kodu Percussion Group e o Quinteto Sextante.

“A programação também se estende ao acolhimento de artistas nacionais com mais visibilidade como a Bárbara Tinoco e internacionais como são exemplo a Contemporary Insights Ensemble, PakiPaya, FLO, Germà Negre e Korrontzi”, sintetizou.

A programação cultural para o terceiro trimestre prossegue ainda relações de parceria e de continuidade no acolhimento de projetos criados na Beira Baixa, como o Teatro das Beiras, o Festival Síntese e a Quarta Parede com o Festival Y#20.

Os espetáculos estão distribuídos pelos diversos equipamentos culturais do município e por espaços públicos, como é o caso do Festival Sete Sóis e Sete Luas, que decorre no Monte do Índio e na Praça Manuel Cargaleiro, o Kodu Percussion Group (Jardim do Paço) e a Semana Municipal da Juventude (Parque Urbano da Cruz do Montalvão), que potenciam a oferta cultural a diferentes tipologias de públicos.

A cantora e compositora portuguesa Bárbara Tinoco tem agendado um concerto no Cineteatro Avenida de Castelo Branco, no dia 21 de setembro, às 21:30.

Integrado no Festival Sete Sóis e Sete Luas, os espanhóis Germá Negre atuam na quinta-feira, na Praça Manuel Cargaleiro, às 21:45.

Já o Centro Cultural de Alcains recebe o grupo musical albicastrense “O Homem da Carabina”, no dia 13 de setembro, a partir das 21:30.

A Semana Municipal da Juventude vai decorrer no Parque Urbano Cruz do Montalvão, entre os dias 20 e 29 de setembro.

Para este espaço público de Castelo Branco e para o Parque da Cidade estão previstas diversas sessões de cinema ao ar livre nos dias 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de agosto.