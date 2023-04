Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Gonçalo Riscado:

O programador cultural Gonçalo Riscado é o convidado desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas, para conversar - e passear - com José Sá Fernandes pela zona do Beato, onde parte da "nova Lisboa" está a nascer.

Pode ouvir e subscrever o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma de podcasts.