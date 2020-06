Festival online Oeiras Ignição Gerador

O que é: O Oeiras Ignição Gerador foi o primeiro grande fórum de discussão sobre a cultura após o início da pandemia. Para esta reflexão foram convocados autores, pensadores e decisores de várias áreas que integram painéis de conversas, masterclasses, apresentações, concertos, performances, entre outras experiências.

Para além de um programa dividido por dois palcos principais, o festival promoveu ainda no digital um conjunto de experiências típicas de um festival de verão: é possível pedir uma cerveja, petiscar nos intervalos, conhecer artistas no backstage

Quando: este é o programa de hoje.

11:00 - Porque precisamos de histórias? com Matilde Campilho

12:00 - Como fazer a transformação digital de um museu? com Wouter van der Horst - Em inglês

15:00 - Qual a importância das marcas para a cultura? com Carlos Coelho

16:00 - Como fazer teatro no século XXI? com Carla Maciel

17:00 - A caricatura política voltou para ficar? com Nuno Saraiva

18.00 - Qual o futuro da música independente? com Benjamim

19.00 – Encerramento pela ministra da Cultura, Graça Fonseca

Palco Gerador

20:00 - Concerto Benjamim

21:00 - Laboratório do brinde com Isabel Costa e Mia Tomé

O brinde de encerramento do festival conduzido pelas atrizes Isabel Costa e Mia Tomé onde a dissertação, performance e júbilo, serão privilegiados.

Onde: Através deste website

____________________________________________________________

Festival Solidário Regresso ao Futuro

O que é: 21 artistas portugueses atuam em 21 teatros municipais num concerto solidário. Camané, Salvador Sobral ou The Gift são alguns artistas que sobem ao palco de teatros municipais num festival cujas receitas revertem para o Fundo de Solidariedade para a Cultura.

Quando: Todos os concertos começam às 21:30

Onde: Consulte o programa completo aqui

Teatro: Peça "By Heart" reabre Teatro Nacional D. Maria II

O que é: Criado e interpretado por Tiago Rodrigues, o espetáculo estreou em 2013, em Lisboa, e desde então foi apresentado cerca de 250 vezes em 20 países em todo o mundo. A peça é apresentada novamente a 21 de junho, às 18:00, e a receita de bilheteira de ambos os dias reverte para um Fundo de Apoio aos Profissionais da Cultura.

Quando: Às 21:00

Onde: Sala Garrett, Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa

____________________________________________________________

Inauguração da exposição itinerante "Entre Linhas"

O que é: Exposição de desenhos do cartoonista vila-franquense António Antunes, que retratam escritores e artistas plásticos portugueses e estrangeiros, tais como Camilo Castelo Branco, José Saramago, Gabriel García Márquez, Almada Negreiros, Júlio Pomar ou Salvador Dalí, entre outros. Nesta exposição podem também ser apreciadas esculturas representativas de escritores de renome, da autoria deste cartoonista.

Quando: Abre às 16:00

Onde: 1.º piso da Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

____________________________________________________________

Associação Comercial do Porto e Coliseu comemoram 250.º aniversário de Beethoven

O que é: Sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira e com a participação do pianista português, João Bettencourt da Câmara, a Orquestra Filarmónica Portuguesa leva a música de volta ao Coliseu, após três meses de encerramento.

O programa apresenta duas obras do compositor alemão: a "5ª Sinfonia" e o "5º Concerto para piano". Este concerto integra a iniciativa "Porto com Música", desenvolvida pela Associação Comercial do Porto.

Quando: Às 21:30

Onde: Coliseu do Porto.

Teatro: transmissão online da peça "A Divina Comédia - Inferno"

O que é: Peça com texto de Dante Alighieri e encenação de João Brites, numa criação Teatro O Bando, apresentada pelo Teatro Nacional D. Maria II.

Quando: às 21:00.

Onde: Nesta sala online

Termina ciclo de entrevistas "Conversas com História"

O que é: Em tempo de recolhimento, o ciclo de entrevistas Conversas com História ganhou uma nova vida, digital. Numa parceria entre o CCB e a RTP, o ciclo da historiadora Raquel Varela termina com uma conversa com o cineasta britânico Ken Loach.

Quando: às 16:00

Onde: na RTP PALCO ou no website do CCB

Encontro "A Poesia não serve para Nada"

O que é: O encontro, promovido pelo Mundo Património, conta com a participação de Margarida Vale de Gato (professora, poetisa e tradutora), Diogo Dória (ator e encenador) e Alexandre Sarrazola (arqueólogo e escritor).

Quando: Às 21:00

Onde: É realizado ao vivo no Mundo Património em Campo de Ourique, e com emissão online em direto no Facebook.

Cinema: Medeia Nimas prossegue ciclo dedicado a Luis Buñuel

O que é: A sala de cinema de Lisboa mantém um ciclo dedicado ao cineasta surrealista mexicano.

Quando: Este é o programa de hoje

13:00 - Exibição de "Via Láctea" (1969), de Luis Buñuel, (cópia digital restaurada)

16:00 - Exibição de "O Anjo exterminador" (1962), de Luis Buñuel, (cópia digital restaurada)

19:00 - Exibição de "Lírio Branco" (2016), de Hideo Nakata

21:30 - Exibição de "Este obscuro objeto do desejo" (1977), de Luis Buñuel, (cópia digital restaurada). Sessão seguida de leitura de textos de Luis Buñuel por Marta Chaves e Vasco Gato

Onde: Cinema Medeia Nimas, Lisboa

Centro Cultural das Caldas reabre com concerto de Helder Bruno

O que é “Transmutação”, inspirado no poema homónimo de João José Cochofel, é o primeiro espetáculo a subir ao palco do Centro Cultural das Caldas após quase três meses de confinamento. O concerto, protagonizado pelo compositor, pianista e musicólogo Hélder Bruno revisita alguns temas do primeiro álbum do artista e apresenta novas peças que serão incluídas no seu segundo álbum, que sairá sob o título “Sob um céu de água/Water sky (under a)”.

Quando: Às 21:30

Onde: Centro Cultural das Caldas, nas Caldas da Raínha

Concerto "Sardet não está Só"

O que é: O espetáculo com André Sardet & João Só está integrado na comemoração dos 29 anos da elevação do Entroncamento a Cidade. O concerto é transmitido em direto no facebook e Youtube do Município e pela HERTZ que é parceiro média deste espetáculo

Quando: Às 22:00

Onde: Cineteatro São João, no Entroncamento. É transmitido direto no facebook e Youtube do Município e pela HERTZ.

Abertura da exposição "La ligne, un horizon; le corps, une rivière"

O que é: Comissariada e apresentada pela Tinta nos Nervos, a exposição mostra um conjunto de desenhos diversos do autor francês Edmond Baudoin, considerado um dos grandes mestres da banda desenhada contemporânea francesa. O artista está presente na galeria para um debate e visita guiada virtual, ambas transmitidas via redes sociais (Facebook).

Quando: Abre às 11:00

Onde: Livraria/Galeria Tinta nos Nervos, Lisboa

Inauguração da exposição "Obsessões e Resistências"

O que é: A Casa-Museu Abel Salazar dá continuidade ao ciclo de exposições "O desenho contemporâneo em diálogo com a obra de Abel Salazar" com a mostra de desenhos de Mário Vitória e curadoria de Silvia Simões.

Quando: Abre às 17:00

Onde: Casa-Museu Abel Salazar, São Mamede de Infesta.