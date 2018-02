Os leitores são convidados a escolher entre 119 títulos selecionados, divididos em Ficção Lusófona, Ficção de Autores Estrangeiros e Melhor Reedição de Obras Essenciais da Literatura Lusófona ou Universal.

Em comunicado, a rede livreira esclarece que o prémio, em cada categoria, "distinguirá uma obra em prosa, seja romance, conto ou novela, editada no nosso país ao longo do último ano [2017]", sendo o júri "composto por todos os livreiros da rede Bertrand, que desempenham um papel fundamental na promoção diária do livro e da leitura, e pelos leitores, oferecendo-lhes a oportunidade de distinguir os livros que mais os marcaram em cada ano".

Segundo a mesma fonte, a rede livreira endereçou um "convite pessoal", por via eletrónica, a todos os leitores detentores do cartão Bertrand, cerca de 836.000, e aos livreiros Bertrand, que "poderão votar no seu livro preferido a partir da pré-seleção de 119 livros publicados ao longo dos últimos 12 meses" e que estão disponíveis aqui.

As obras foram selecionadas pela Livraria Bertrand, que contou com o contributo dos jornalistas Isabel Coutinho, Marco Alves e Maria João Costa, tendo cada um deles escolhido cinco títulos.