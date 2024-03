“Esta nova iniciativa da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes vem ao encontro das necessidades sentidas e irá colmatar dificuldades decorrentes de problemas com tecnologia, seja no bloqueio de equipamentos, seja em transtornos e erros no acesso a aplicativos”, explicou o município da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

O serviço de apoio informático “Biblioteca Tecnológica” é dirigido ao público em geral, é disponibilizado gratuitamente e está disponível todas as terças-feiras, das 14h00 às 17h00.

A Câmara Municipal da Sertã justificou a criação deste serviço de apoio com “a crescente necessidade de utilização da tecnologia no quotidiano” e o consequente “surgimento das mais diversas dificuldades no manuseamento dos equipamentos (computador, ‘tablet’, ‘smartphone’) ou aplicativos (‘whatsapp’, ‘facebook’, entre outros)”.

O “Biblioteca Tecnológica” já está à disposição dos utilizadores e visitantes da Biblioteca Municipal da Sertã.