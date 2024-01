“O projeto ’Livros às Segundas’ arranca já no dia 05 de fevereiro e desenrolar-se-á em torno da escritora inglesa Jane Austen. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas via email: biblioteca@cmviseu.pt”, anunciou a autarquia num comunicado hoje divulgado.

Segundo o documento, o projeto, que se destina “ao público adulto, maior de 16 anos e é de participação gratuita”, consiste em “reunir um conjunto de pessoas na Casa dos Livros toda a primeira segunda-feira de cada mês”.

Desta forma, especificou a nota de imprensa, vão-se “divulgando contos e autores, promovendo a leitura e incitando a partilha de ideias e a fruição de momentos de leitura em grupo”

“Os verdadeiros fãs da literatura – ou até mesmo aqueles que só agora se estão a aventurar neste universo – têm um novo desafio: participar no mais recente projeto literário da biblioteca, o Clube de Leitura ‘Livros às Segundas’”, desafiou.

O documento esclareceu que “os títulos, textos, temas e escritores são previamente selecionados pela biblioteca e partilhados com os interessados que, posteriormente, se reúnem no clube para ler e partilhar opiniões e pontos de vista”.

Na estreia de “Livros às Segundas”, adiantou a nota de imprensa, no dia 05 de fevereiro, pelas 18:00, a autora eleita é a escritora inglesa Jane Austen, “considerada uma das maiores romancistas da literatura inglesa do século XIX”.

É autora de clássicos como “Orgulho e Preconceito”, “Sensibilidade e Bom Senso”, “Persuasão” e de outros como “O Parque de Mansfield” ou “Emma e a Abadia de Northanger”, “todos disponíveis na Biblioteca Municipal para leitura e empréstimo”, acrescentou.