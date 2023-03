Justin Bieber começou por adiar a tour — o que incluía o concerto em Portugal, originalmente marcada do para 21 de janeiro — por questões de saúde, mas agora confirma-se o cancelamento.

Em comunicado, a Altice Arena informa que "os fãs devem solicitar o reembolso do seu bilhete até dia 28 de março no ponto de venda em que foi efetuada a compra, mediante a apresentação do bilhete e respetivo recibo de pagamento".

Em junho, numa mensagem vídeo para os 260 milhões de seguidores, o artista já tinha revelado que adiaria alguns concertos da digressão por causa de uma paralisia facial, causada pela síndrome de Ramsay-Hunt.

Bieber lançou seis álbuns de estúdio até ao momento, bem como vários álbuns de compilações, mas também dezenas de singles e colaborações com outros artistas. O cantor tem mais de 30 biliões de ‘streams’ na plataforma Spotify.

*Com Lusa