Inicialmente, a edição 2020 da Bienal de Arte do concelho de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, estava marcada para decorrer entre 10 de julho e 13 de setembro.

Em comunicado, hoje, enviado às redações, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) especificou que o formato presencial será realizado logo que "as condições epidemiológicas no país, associadas ao surto do novo coronavírus o permitam", e sublinhando que a edição deste ano vai "dar primazia às visitas virtuais, através da criação de uma plataforma digital".

A alteração resulta da decisão da Câmara de Vila Nova de Cerveira de "adiar todos os eventos de cariz público agendados até 31 de julho, como medida de caráter preventivo de propagação da covid-19, tendo em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), do Governo português e da Organização Mundial de Saúde (OMS)".

"Para reforçar a internacionalização do evento, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira está também a preparar uma edição digital, que permitirá ao público a visita virtual à bienal de arte mais antiga do país e da Península Ibérica a partir de qualquer parte do mundo", destaca o comunicado.