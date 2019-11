Trata-se da instalação “Campo/Contracampo, Prácticas en el espacio expositivo”, de José Pedro Croft, que pode ser visitada até 15 de março de 2020, na Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), em Cerezales del Condado, um povoado da província de León.

Coprodução da Anozero e da fundação local, a exposição abre ao público no domingo, às 12:00 (hora de Espanha), no âmbito de um programa com visita guiada.

Numa segunda fase, será acolhida no Convento de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, num “primeiro ato da programação” para o espaço daquele monumento, na margem esquerda do rio Mondego, “com exposições de longa duração, para lá da produção da bienal”, segundo um comunicado da Anozero.

Os trabalhos de José Pedro Croft expostos na sala Cerejeiras da FCAYC constituem uma “intervenção escultural de grande formato que lida com as relações entre forma e espaço”.