O bilionário que fundou a Microsoft fará uma participação especial na atual temporada de The Big Bang Theory. Em 11 temporadas a série já teve várias participações especiais e prepara-se agora para receber mais uma.

De acordo com a Entertainment Weekly, Bill Gates é introduzido na série pela personagem interpretada por Kaley Cuoco, "Penny", ao aparecer no seu local de trabalho. Só ainda não é conhecido o papel por si desempenhado ao longo do episódio que será emitido pela CBS, nos EUA, em março, de acordo com a CNN.

A presença de Bill Gates vai, naturalmente, inquietar as outras personagens, que vão fazer tudo para o conhecer.

O fundador da Microsoft junta-se a uma mão cheia de lendas da tecnologia e da ciência que participaram na série, tal como Buzz Aldrin, Elon Musk, Neal deGrasse Tyson, Steven Hawking e Steve Wozniak.

Esta não é a primeira vez que Gates surge numa série televisiva de comédia, em 2001 entrou num episódio da série "Frasier".

A série The Big Bang Theory estreou no dia 22 de setembro de 2007 e baseia-se em cinco personagens que vivem em Pasadena, duas delas ligadas ao mundo da ciência: o físico teórico Sheldon Cooper e o físico experimental Leonard Hofstadter.

A 11.ª temporada da série chegou a Portugal no início de janeiro, no AXN White.