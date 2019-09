O concerto foi anunciado em fevereiro passado para o Coliseu de Lisboa, mas rapidamente esgotou, tendo sido transferido para a Sala Tejo da Altice Arena, antes de acabar a lotar a totalidade da sala principal.

Apresentada como uma artista com “um estilo único e enigmático”, prestes a tornar-se “numa das maiores estrelas do pop alternativo”, Billie Eilish esgotou o concerto numa altura em que estava a lançar o álbum de estreia, “When we all fall asleep, where do we go?”.

Na biografia oficial da cantora, nascida em 2001, lê-se que começou a dançar aos oito anos e a escrever canções aos 11. Em 2015, pouco antes de completar 14 anos, gravou a música “Ocean Eyes”, escrita pelo irmão, parceiro de posteriores canções.

Influenciada pelo hip hop, inspirada por nomes como Childish Gambino e Rihanna, Billie Eilish editou o EP “Don’t smile at me” em 2017 e o primeiro álbum saiu em março passado.