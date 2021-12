O livro, que em Portugal já vai na terceira edição, vai ser lançado em língua inglesa com o título “Honest Broker: Biography of António Guterres” (“Mediador Honesto: Biografia de António Guterres”, em português) em 26 de maio no Reino Unido, ficando disponível durante o verão nas principais livrarias dos EUA, cuja publicação está a cargo da Hurst Publishers.

Em entrevista à Lusa em abril, os autores Pedro Latoeiro e Filipe Domingues disseram que a biografia se afasta de “análises académicas, de juízos de valor ou de ideias preconcebidas” e pretende dar, através das histórias e dos episódios relatados, uma liberdade ao leitor para refletir sobre a personalidade de António Guterres e sobre o tipo de decisões assumidas ao longo do seu percurso, que não está isento de críticas, erros ou de contradições.

O próprio secretário-geral da ONU conversou presencialmente com os autores em quatro ocasiões e deu acesso ao seu arquivo fotográfico pessoal.

“Eu nunca escreverei as minhas memórias, não tomo notas de nada do que se passa, não tenho diário e deitei fora todos os papéis, o que tem uma vantagem, cada dia pensa-se sempre para a frente, não para trás”, diz Guterres, que começa em janeiro o segundo mandato de cinco anos (2022-2026) como secretário-geral da ONU, citado no livro.