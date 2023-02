De acordo com o agenciamento dos Da Weasel, o livro tem edição prevista para 27 de abril e “estará disponível em pré-venda durante o mês de março em data a anunciar muito em breve”.

A biografia “resulta de um ano de longas conversas onde todos os membros da banda abrem a porta da toca da Doninha para partilhar as suas memórias e alguns dos segredos que, até agora, nunca foram revelados”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Ao longo de um ano, entre janeiro do ano passado e janeiro deste ano, cada um dos elementos do grupo “sentou-se, individualmente, com a autora, que aproveitou a partilha para explorar o passado da banda e das pessoas que a compõem, mas também o presente, deixando nestas páginas um pedaço de história contado na primeira pessoa”.

Os Da Weasel são Carlos Nobre (Pacman/Carlão), João Nobre (Jay-Jay Neige), Bruno Silva (Virgul), Pedro Quaresma (Quakas), Guilherme Silva (Guillaz) e Miguel Negretti (DJ Glue).