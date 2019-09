O concerto da antiga vocalista dos Buraka Som Sistema, criadora de “Faz Gostoso”, que Madonna incluiu no álbum "Madame X", tem início pelas 22:00, no Arena Lounge do Casino Lisboa.

Até ao final do ano, o ciclo de concertos prosseguirá com Amor Electro (28 de outubro), Manel Cruz (04 de novembro), Valas e convidados (11 de novembro), Miguel Ângelo e convidados (18 de novembro), Cuca Roseta (25 de novembro), Stereossauro – Bairro da Ponte e convidados (02 de dezembro), Dino d’Santiago (02 de dezembro), The Black Mamba com Aurea (16 de dezembro), Gospel Collective (dia de Natal, 25 de dezembro) e Matias Damásio (Réveillon).