Dylan, 79 anos, que anunciou hoje o lançamento do novo disco, divulgou também mais um tema inédito - “False Prophet” – o terceiro que o músico apresenta desde o passado mês de março.

Anteriormente Bob Dylan divulgou “Murder Most Foul”, uma canção de 17 minutos que aborda o assassínio do presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy; e “I Contain Multitudes”, um título inspirado no poema “Sond of Myself” de Walt Whitman.

Apesar de não ter sido confirmado oficialmente, supõe-se que os temas “Murder Most Foul”, “I Contain Multitudes” e “False Prophet” integram o novo álbum de Bob Dylan.

No serviço da aplicação Apple Music surge “Rough and Rowdy Ways” como um álbum composto por dez canções e onde constam os três temas recentemente divulgados.

A página oficial do músico na internet refere que “Rough and Rowdy Ways” é um álbum duplo que também vai ser editado em vinil.

Vencedor do Prémio Nobel da Literatura, Bob Dylan prevê realizar vários concertos em vários pontos dos Estados Unidos durante o verão.