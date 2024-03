Gumersindo Rosado, de 74 anos, é um dos proprietários de uma padaria na freguesia rural de Terrugem e recordou hoje à agência Lusa que a sua empresa produz este tipo de bolos, uma espécie de pão doce, há “pelo menos há 56 anos”.

Na padaria, que já era propriedade do seu pai, Gumersindo Rosado produz todas as quintas-feiras o bolo finto, aumentando a produção na época da Páscoa, altura em que surgem também as encomendas destes bolos com formato de bonecas, pintos ou lagartos.

“Nesses formatos diferentes, só fazemos por encomenda, principalmente para as crianças. E, nesta altura da Páscoa, fazemos, além do bolo finto, o folar, que é com o ovo dentro do biscoito”, contou.

Afiançando desconhecer a origem desta tradição, já com várias décadas, Gumersindo fez questão de afiançar que os bolos ou folares com o formato normal, redondo, continuam a ser os mais vendidos junto dos clientes.

A mesma opinião foi partilhada à Lusa por Ermelinda Demétrio, que possui há nove anos uma padaria na freguesia rural de Barbacena, também no concelho de Elvas, após ter sido proprietária de talhos e supermercados.

A empresária reiterou, como o colega da Terrugem, que só produz os bolos fintos ou os folares em formato de bonecas, lagartos ou pintos por encomenda.

“É uma tradição. Quando aqui chegámos à padaria já se fazia, já era uma tradição enraizada”, acrescentou.

No entanto, admitiu, “não é muito habitual” produzir este tipo de bolos nestes outros formatos, “porque dá muito trabalho” e o poder de compra “não ajuda” nesta altura.

“O formato normal vende mais, estes formatos diferentes vendem menos, pois são mais vocacionado para as crianças”, sublinhou.

Ermelinda Demétrio, que produz nesta época “cerca de 100 bolos” nestes formatos ‘fora da caixa’, também comercializa para alguns estabelecimentos comerciais da região, como é o caso do comércio de Maria do Céu Cordeiro, dona de uma loja em Vila Boim, também no concelho de Elvas.

Em declarações à Lusa, a comerciante afiançou que compra este tipo de bolos para vender porque, desde miúda, assistiu à confeção dos lagartos nos fornos comunitários daquela freguesia rural.

“Nesta época da Páscoa, vendo entre 40 a 50 bolos neste tipo de formato”, contou.

Os bolos, ao ganharem o formato de pintos, bonecas ou lagartos, são depois decorados com vários elementos, como fitas de carnaval ou fita de presentes e feijão-frade para formar os olhos. Para criar a boca são usadas amêndoas e o ovo é utilizado na formação da cara das bonecas.

Embora a caracterização de cada uma das figuras possa ser diferente nas diversas padarias, Maria do Céu Cordeiro explicou ainda que o ovo também é utilizado para formar a barriga dos lagartos e dos pintos.

Estes bolos inspirados na tradição e ‘saídos’ da imaginação dos respetivos pasteleiros destinam-se “principalmente às crianças”, confirmou Maria do Céu, acrescentando, contudo, que “os adultos também gostam”.