Ao nível da programação paralela mantêm-se as parcerias com os festivais Materiais Diversos (27 de setembro a 05 de outubro) e o Curtas em Flagrante, que levarão ao Auditório Agostinho da Silva espetáculos de dança, teatro e uma seleção de curtas-metragens em língua portuguesa.

Entre as novidades, destaque para uma parceria com o projeto de jornalismo Fumaça, responsável pela organização de debates e conversas que terão lugar na taberna da aldeia.

Ao longo do festival, haverá ainda diversas atividades para toda a família, entre as quais as sessões de música para grávidas e bebés, os “Jogos do Hélder”, inspirados nos jogos tradicionais, ou as iniciativas envolvendo o Burro de Miranda, presente no festival através da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino.

Organizado desde 2006 pelo Sport Clube Operário de Cem Soldos, o Bons Sons manteve-se bienal até 2014, passando depois a anual.

A aldeia de Cem Soldos é fechada e o seu perímetro delimita o recinto que acolhe 10 palcos integrados nas ruas, praças, largos, igreja e até em garagens e lagares.

São os cerca de mil habitantes da aldeia que organizam e montam o festival, ao longo do qual acolhem e servem os visitantes.