A programação, de acordo com o Theatro Circo, num comunicado hoje divulgado, inclui “a apresentação dos novos discos de Boy Pablo, Douglas Dare, Sessa e Christopher Paul Stelling, dos portugueses Linda Martini e Gisela João, o teatro brasileiro de Marcos Caruso com a peça ‘Intimidade Indecente’, e a estreia de ‘Os Pássaros’ da Companhia de Teatro De Braga”.

Boy Pablo, “artista sensação da ‘chill pop'”, apresenta-se no dia 05 de março.

Entre 09 e 12 de março, o Theatro Circo acolhe “Intimidade Indecente”, peça que junta em palco os atores brasileiros Marcos Caruso e Eliane Giardine.

No dia 18 de março, os Linda Martini apresentam o novo álbum, “ÊRROR”, com edição prevista no dia 25 de fevereiro.

O inglês Douglas Dare sobe ao palco do Theatro Circo um dia depois, 19 de março, também para apresentar um novo álbum: “Milkteeth”.

Entre 22 e 25 de março, o Theatro Circo acolhe a peça “Os Pássaros”, da Companhia de Teatro de Braga, adaptada da obra de Aristófanes.

A fadista Gisela João apresenta “Aurora”, álbum editado no ano passado, no dia 26 de março.

Em 8 de abril, o Theatro Circo recebe o brasileiro Sessa, que irá mostrar ao vivo “Grandeza”, e no dia 22 de abril, Christopher Paul Stelling, que irá apresentar o álbum “Best of Luck”.