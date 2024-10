Em A Quinta dos Animais, os animais revoltam-se porque o Sr. Jones, proprietário da fazenda, é um ébrio. No fim da história, espreitam pelas janelas e veem os porcos a beber cerveja, e é então que se dão conta de que os suínos se tornaram humanos.

É a mesma história que foi contada na Epopeia de Gilgamesh há 4000 anos. Enkidu era um homem selvagem que vivia e comia e bebia água com os animais. Até que a sacerdotisa de Ishtar lhe dá cerveja a beber, e os animais sabem que Enkidu deixou de ser um deles. Na África Ocidental há uma história que conta como o deus criador ensinou as mulheres a fazerem papas de aveia e a produzirem cerveja, e quando elas o fizeram caiu-lhes o pelo e a cauda, e desde então somos humanos.

Em todos os lugares onde tenham vivido, e em todos os momentos, os humanos sempre se juntaram para se embriagar. O mundo vivido em solidão e sobriedade não é, nem nunca foi, suficiente. É certo que as drogas variam, mas estão sempre presentes.

De tempos a tempos ouve-se falar de uma «guerra às drogas», o que é ridículo. As drogas são uma constante. O que existe é apenas uma guerra entre drogas, e o álcool sai quase sempre vencedor. Uma coisa é certa: se o governo quisesse realmente acabar com a heroína, a cocaína ou qualquer outra droga, podia fazê-lo muito facilmente, deixando de tributar o álcool. Somos uma espécie simples, e a nossa escolha de inebriantes depende essencialmente do preço e da disponibilidade.

Mas o que é a embriaguez? O que é esta imperecível ambição humana? Há muito poucas constantes nesta constante. Há, isso sim, personalidades recorrentes. Há o homem forte que é capaz de beber, beber e nunca se embriagar – Sócrates, Confúcio e, em certa medida, Estaline – mas por outro lado há o homem forte que está sempre embriagado – Pedro, o Grande, Odin, Babur e também Alexandre Magno, que conquistou o mundo conhecido envolto numa espécie de névoa.

