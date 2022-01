De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival, Carla Prata e os The Black Mamba serão os primeiros a atuar, hoje, estando a atuação de Bruno Pernadas marcada para quinta-feira.

O Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado, é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

No caso de Bruno Pernadas, a participação no Eurosonic é feita a convite da rádio pública portuguesa Antena 3, uma das parceiras do festival.

Bruno Pernadas, guitarrista, compositor, produtor, arranjador e professor, com formação em jazz, já passou por Minta and The Brook Trout, tem o nome ligado a Suzie’s Velvet The Sun Ra Project e Montanhas Azuis, com Norberto Lobo e Marco Franco.

Em abril do ano passado editou o álbum “Private Reasons”, no qual lidera um ensemble com 15 músicos e que musicalmente faz uma ponte com os dois discos anteriores, mas que fecha um ciclo sobre trabalho criativo e de composição.

O registo de “Private Reasons” é muito próximo do caldeirão musical de “Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them” (2016) e “How can we be joyful in a world full of knowledge?” (2014), com canções embebidas em pop, rock, música africana e psicadelismo.

Os The Black Mamba venceram no ano passado o Festival da Canção, com o tema “Love is on my side”, e representaram Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos.

A banda, que se move no universo dos blues, da soul e do funk, foi formada em 2010, tem três álbuns editados: “The Black Mamba” (2012), “Dirty Little Brother” (2014) e “The Mamba King” (2018).

Carla Prata nasceu no Reino Unido e tem vivido entre aquele país, Portugal e Angola. Começou a cantar com 15 anos e aos 22 conta com três EP editados: “Vol.1” (2016), “Com calma” (2017) e “Roots” (2020). Em fevereiro do ano passado apresentou o ‘single’ “Certified Freak” na plataforma Colors, que apresenta músicos de todo o mundo.

No mesmo dia em que atua Bruno Pernadas, serão conhecidos no Eurosonic os vencedores dos prémios Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distinguem artistas emergentes que representam “o som europeu de hoje e de amanhã”.

Este ano, entre os nomeados está a cantora portuguesa Nenny, de 20 anos, cujo primeiro tema original, “Sushi”, foi partilhado no Youtube a 03 de março de 2019 e quase um ano depois contabilizava mais de 12 milhões de visualizações.

Além de Nenny, estão nomeados Alina Pash (Ucrânia), Anna (Itália), Balkan Taksim (Romenia), Blanks (Países Baixos), Denise Chaila (Irlanda), ?eva (Hungria), Dora (Espanha), Francis of Delirium (Luxemburgo), Friedberg (Áustria), Jada (Dinamarca), Ladaniva (Arménia), Meskerem Mees (Bélgica), Mezerg (França) e Zoe Wees (Alemanha).

Os cinco vencedores recebem um prémio no valor de 10 mil euros para promoção internacional.

Haverá ainda um prémio de cinco mil euros destinado ao vencedor do Public Choice Award, em que o público escolhe um dos 15 candidatos.

Music Moves Europe é a estrutura da Comissão Europeia que congrega iniciativas e ações dedicadas a apoiar o setor da música.