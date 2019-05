Com músicos ligados a uma série de projetos diferentes e com carreiras a solo, “Back on Track” (em português algo como ‘de volta ao trilho’) foi “uma espécie de chamamento às armas da tropa toda”, e daí o nome escolhido.

“Nós realmente temos muitos projetos paralelos, e então, depois de acabarmos o segundo álbum – ‘Soul, Sweat & Cut the Crap’ (2016) – andámos por aí a fazer concertos e a fazer tournées, e caímos numa espécie de rotina de automatismo, e ‘Back on Track’ é esse chamamento para voltarmos a focar nesta coisa que é uma espécie de casa-mãe da nossa musicalidade, para onde nós trazemos depois todas as outras influências que vamos tendo e com que vamos contactando fora daqui”, partilhou o saxofonista João Cabrita, em declarações à agência Lusa.

Além de João Cabrita (que toca com The Legendary Tigerman), integram os Cais Sodré Funk Connection Silk e Tamin, nas vozes, Francisco Rebelo (Orelha Negra e Fogo Fogo), no baixo, Rui Alves, na bateria, José Raminhos e Miguel Marques, nos sopros, João Gomes (Orelha Negra e Fogo Fogo), nos teclados, e David Pessoa (Fogo Fogo), na guitarra.

Em relação aos dois álbuns anteriores, em “Back on Track” a “única mudança mais percetível” é ter “canções mais maduras”.