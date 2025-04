A obra editada pela Trienal de Arquitetura de Lisboa recebeu o Selo António Torrado - Menção Honrosa. Em comunicado, o município explica que se trata de um “álbum ilustrado tátil explora diferentes formas de pensar ‘a casa’. Dentro e fora. É um livro para ver e ver (também) com os dedos”.

Concebido para ser acessível a crianças cegas ou com baixa visão e às que veem bem, o livro tem ilustrações e design gráfico de Yara Kono e trabalho de acessibilidade e conceção tátil é de Fátima Alves.

Nesta edição do Selo Caminhos de Leitura foram apreciadas obras enviadas por 37 editoras, tendo o júri tido atenção diversos critérios, como a qualidade do texto, ilustração, projeto gráfico, abordagem de temáticas inovadoras, criatividade e qualidade da tradução.

Na categoria Distinção, que destaca os melhores do ano, o Observatório escolheu “25 Mulheres”, de Raquel Costa, “Eu sou um cão”, de Heena Back, “Pequena flor”, de Anthony Browne, “Um e sete”, de Gianni Rodari, “Minha guia, meu capitão”, de Gonzalo Moure, “O que nos torna humanos”, de Victor D.O. Santos, “A bibliotecária de Auschwitz: novela gráfica”, de Salva Rubio, “O rapaz dos jornais”, de Vince Vawter, “Quando as coisas desacontecem”, de Alessandra Roscoe, e “Meio Miguel”, de Pepe Maestro.

O júri do Observatório de Leitura, coordenado por Benita Prieto, escolheu ainda para o selo Seleção 26 livros que “não podem faltar em qualquer biblioteca”.

O Selo Caminhos de Leitura, um dos prémios portugueses mais recentes na área da literatura para a infância e juventude, é uma iniciativa do Observatório de Leitura, tendo sido criado no âmbito do Encontro de Literatura Infantojuvenil Caminhos de Leitura, organizado anualmente pelo município de Pombal.

O Observatório de Leitura de Pombal representa a Secção Portuguesa da IBBY (International Board on Books for Young People), um conselho internacional de livros para crianças e jovens, constituído por 84 secções nacionais em todo o mundo.