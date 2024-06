Escritores, jornalistas, historiadores e atores portugueses, espanhóis e brasileiros integram a programação portuguesa na 83.ª edição da Feira do Livro de Madrid, que decorre no Parque do Retiro, na capital espanhola, até 16 de junho.

Além do 'stand' de Portugal no espaço da feira, que resulta de uma colaboração com a RELI - Rede de Livrarias Independentes, há uma programação prevista para diversos locais da capital espanhola, organizada pela Embaixada de Portugal em Madrid e o Instituto Camões.

A programação arranca na quinta-feira com o colóquio "Portugal-Espanha: 50 anos de Cultura e Democracia / Ciclo Tramas Europeias", na Biblioteca Nacional de Espanha, segundo a informação divulgada pela embaixada portuguesa em Madrid.

Neste colóquio estarão a historiadora portuguesa Irene Pimentel e os espanhóis Diego Carcedo (jornalista) e Julián Casanova (historiador).

Diego Carcedo, antigo correspondente da rádio e televisão pública espanhola (RTVE) em Lisboa, publicou este ano, em Espanha, na editora Almuzara, o livro "La Revolución de los Claveles" ("A Revolução dos Cravos", numa tradução literal).

A programação portuguesa na Feira do Livro de Madrid prossegue na sexta-feira com "um diálogo" de novo dedicado ao tema "Portugal-Espanha: 50 anos de Cultura e Democracia" com a jornalista espanhola Tereixa Constenla e o escritor brasileiro Ricardo Viel.

Tereixa Constenla, atualmente correspondente do jornal El País em Lisboa, publicou este ano, em Espanha, na Tusquets Editores, o livro "Abril es un país" ("Abril é um país").

Já Ricardo Viel publicou este ano, também em Espanha e em espanhol, o livro "La Revolución Amable" ("A Revolução Amável", editora La Umbria y la Solana).

A conversa entre os dois decorrerá à tarde, no Café Comercial, no centro de Madrid.

Os 500 anos de Camões são assinalados em 10 de junho, Dia de Portugal, Camões e as Comunidades Portuguesas, no espaço JaLEO da Feira do Livro, com o ator António Fonseca, que há desde há 16 anos declama “Os Lusíadas”, de memória.

Segue-se, nos dias 11 e 12, a iniciativa "A poesia está na rua", no Café Comercial, um local lendário de Madrid que teve entre os seus clientes escritores como Antonio Machado ou Camilo José Cela.

No primeiro dia, esta iniciativa contará com Maria Brás Ferreira, Marta Chaves, Vasco Gato e Luis María Marina, que se juntam para um "encontro poético" ao final da tarde.

No dia 12, haverá "um jantar poético" com Catarina Nunes de Almeida, Francisca Camelo e Miguel Martins.

A programação portuguesa encerra no dia 13, com o escritor Gonçalo M. Tavares, que apresentará a sua obra no Pavilhão Europeu da Feira do Livro de Madrid, com o poeta, ensaísta e crítico de arte espanhol Enrique Andrés e com o professor e tradutor Antonio Sáez Delgado.

Ainda antes, no dia 09, a ilustradora Catarina Sobral estará no Pavilhão Infantil da feira para uma oficina de desenho.

Durante a Feira do Livro serão abertas as candidaturas à 4.ª edição da Residência Literária em Madrid, que nos antes anteriores venceram José Riço Direitinho, Patrícia Portela e André Murraças.