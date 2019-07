Numa carta aberta dirigida ao presidente da autarquia de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, a Campo Aberto critica a localização atual do festival, argumentando com a proximidade à Reserva Natural Local do Estuário do Douro (RNLED).

“Quando se aproxima nova edição do referido festival, pela segunda vez no mesmo local, a Campo Aberto apela ao executivo municipal de Vila Nova de Gaia, e ao seu presidente, para que, em 2020, tal local seja definitivamente abandonado e duradouramente substituído por um efetivo plano B, não falacioso, em localização suficientemente afastada da RNLED para que nenhum dos efeitos oportunamente denunciados por nós possa ser sentido”, refere a carta.

Esta reivindicação é já antiga e a localização do Festival Marés Vivas tem gerado polémica em várias edições anteriores à atual.

Depois de abandonar a ideia de realizar o evento no Vale de São Paio, numa discussão que vem desde 2016, a Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, instalou o festival numa zona conhecida como Antiga Seca do Bacalhau, mas a escolha também merece críticas por parte dos ambientalistas.

“Fica situado paredes meias com o Vale de São Paio, a uma distância insignificante deste, permanecendo pois em zona contígua à RNLED e onde é inverosímil que não se façam sentir pelo menos alguns dos efeitos graves denunciados durante o diferendo de 2016/17, posição que, nos nossos próprios termos assumimos, e mantemos até hoje”, refere a carta da Campo Aberto.

A associação classifica a RNLED como “património de conservação da natureza mais valioso no concelho”, exigindo que esta seja “efetivamente salvaguardada” e frisando que essa tarefa cabe ao executivo municipal.

“Como qualquer pessoa isenta reconhecerá, o anunciado plano B [referindo-se à Antiga Seca do Bacalhau] não era afinal substancialmente diferente do plano A [referindo-se ao Vale de São Paio], configurando-se pois como uma solução à qual faltou seriedade e transparência”, lê-se na carta dirigida ao socialista Eduardo Vítor Rodrigues.

Contatactada pela Lusa, a Câmara de Gaia escusou-se a comentar.

O Festival Marés Vivas acolhe, entre hoje e domingo, mais de 40 concertos, repartidos por quatro palcos, com destaque para Keane, Kodaline, Ornatos Violeta e Sting.