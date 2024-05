Baseado no romance de Gaston Leroux, "O Fantasma da Ópera" acontece em Paris no século XIX, onde um génio musical conhecido apenas como 'O Fantasma' espreita nas profundezas da Ópera de Paris. Hipnotizado pelos talentos e beleza de uma jovem soprano chamada Christine Daaé, O Fantasma tenta atrair Christine para que esta se torne a sua protegida. Será que conseguirá resistir ao mistério do Fantasma da Ópera, ou será ela arrastada para o seu mundo de obsessão, escuridão e traição?

A Broadway Entertainment Group e a Everything Is New trazem esta última produção a Lisboa pela primeira vez, com o elenco vindo diretamente de West End e da Broadway. A produção apresenta uma série de 230 figurinos altamente elaborados. Já os cenários, pensados ao mais ínfimo detalhe, transportam os espectadores para uma Paris icónica, trazendo esta história assombrosa que tantos fãs conquista à vida.

"The Phantom of the Opera" contém algumas das mais famosas e emocionantes músicas compostas por Andrew Lloyd Webber, incluindo "The Phantom of the Opera", "Think of Me" e "Music of the Night". A gravação do elenco original, com mais de 40 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, é a gravação por um elenco mais vendida de sempre.

Lisboa recebe a estreia de "The Phantom of the Opera", entre os dias 15 e 27 de outubro, no Sagres Campo Pequeno. Os bilhetes já estão à venda com um custo entre os 39 e os 125 euros. Podem ser adquiridos aqui.