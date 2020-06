Este domingo serão dados a conhecer na RTP, a partir das 15h00, os 140 candidatos às “7 Maravilhas da Cultura Popular”.

Nesta 9.ª edição das Maravilhas de Portugal, foram recebidas ao todo 504 candidaturas, que foram avaliadas pelo Conselho Científico, composto por sete elementos de cada um dos 18 distritos e dois das regiões autónomas. Das 504 candidaturas, foram nomeadas 471 para concorrer e hoje serão conhecidos os resultados da avaliação pelo painel de especialistas, que elege sete patrimónios de cada região, o que corresponde a um total de 140 finalistas — que participarão nas respetivas eliminatórias regionais, a 4.ª fase do concurso.

Dentro do tema da cultura popular, existem sete categorias — “Artesanato”, “Lendas e Mitos”, “Festas e Feiras”, “Músicas e Danças”, “Rituais e Costumes”, “Procissões e Romarias”, e, por fim, “Artefactos”—, onde o que se procura avaliar é o valor de “cada manifestação cultural, enquanto afirmação distintiva do seu território”.

Depois da escolha dos 140 candidatos, passa-se à fase das eliminatórias regionais, que só chegará ao fim quando forem apuradas 20 regiões (20 finalistas). As datas para a fase das eliminatórias, bem como das outras fases do concurso, serão hoje divulgadas, estando condicionadas à evolução da pandemia. A gala final, onde serão eleitas as “7 Maravilhas da Cultura Popular”, irá acontecer no dia 5 de setembro.

Nesta nona edição, o objetivo “passa por promover o Património Cultural Imaterial de Portugal”, e tal faz-se, segundo a organização, elevando a cultura popular “a um patamar de causa pública e de atração turística”. As razões para a escolha da cultura popular como tema de concurso residem na sua “autenticidade", que é afirmada e mantida de forma “inequívoca" e que se encontra em “cada aldeia, vila ou cidade".

Este concurso é realizado desde 2007 e o objetivo mantém-se: promover a identidade nacional. Já teve como temas as Maravilhas Naturais (2010), a Gastronomia (2011), as Praias (2012), as Aldeias (2017), as Mesas (2018) e os Doces (2019).

A RTP é a televisão oficial da iniciativa e José Carlos Malato e Vanessa Oliveira serão os apresentadores.