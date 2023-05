Michael Douglas recebe a Palma de Ouro de carreira da 76.ª do Festival de Cannes em reconhecimento “pela carreira brilhante e pelo compromisso com o cinema”, justificou a direção em comunicado.

No mesmo comunicado, o ator afirmou que ir a Cannes “é sempre uma lufada de ar fresco” e que a última vez que esteve no festival foi para a estreia, em 2013, do filme “Por detrás do candelabro”, de Steven Soderbergh, no qual encarnava o artista Liberace.

“Ao fim de mais de 50 anos nesta profissão, é sempre uma honra regressar à ‘Croisette’ para abrir o festival e abraçar a nossa linguagem universal e partilhada do cinema”, afirmou.

Michael Douglas, de 78 anos, premiado produtor e ator de televisão e de cinema, tanto em filmes independentes como em maiores produções de Hollywood, é também reconhecido “pela defesa de múltiplas causas”, nomeadamente pelo desarmamento nuclear e pelo controlo de armas, lembrou o festival de Cannes.

A 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 16 a 27 de maio e Michael Douglas receberá a Palma d’Ouro de carreira na cerimónia de abertura.