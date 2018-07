O intérprete de “Mes mains sur tes hanches” regressa a Portugal 14 anos depois de ter atuado no Casino de Espinho em abril de 2004.

A ligação de Adamo a Portugal reforça-se também, na opinião de Mafalda Costa, “por Amália Rodrigues, em Paris, ter cantado ‘Inch´Allah’”, e que também gravou. A fadista recorda nas suas memórias que depois de ter cantado a canção Adamo lhe enviou um telegrama de parabéns afirmando que lhe tinha dado um dramatismo que nunca conseguira.

Em novembro de 2003 foi editado em Portugal um duplo CD de canções suas, “C´est ma vie”, e em outubro de 2005, o triplo CD “Platinum Collection” com 60 canções todas remasterizadas e ainda os inéditos “Bonsaï” e “Je suis seul”, da sua autoria, gravados nesse ano, pela Capitol Music Belgium.

Adamo está atualmente em digressão por França, onde a 29 de setembro atua na “Foire du Dauphine”, em Romans-sur-Isère.

Depois de Lisboa, onde sobe ao palco das Portas de Santo Antão, no dia 25 de outubro, atua no dia 31, Sala Henry Le Bœuf, em Bruxelas, e para o próximo ano tem já agendados, segundo o seu ‘site’, atuações em Sarreguemines, no nordeste de França, em fevereiro, e, em março, em Liège, na Bélgica.