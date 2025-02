"O Sudoeste é mais do que um Festival – é um lugar onde se criam memórias para a vida. São mergulhos no canal, amizades no campismo, danças até de manhã e concertos inesquecíveis. Em 2025, fazemos uma pausa para prepararmos um novo capítulo. O futuro está à nossa frente, e prometemos que vai valer a pena. Até já!", revelaram nas redes sociais.

O festival decorre na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar (Odemira), região do Alentejo. Realiza-se, anualmente, no início do mês de agosto. Começou em 1997 com três dias de festival.