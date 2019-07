A primeira noite de concertos é reservada a Capitão Fausto, que celebra 10 anos de carreira, e aos The Poppers.

NBC, que alcançou este ano o segundo lugar no Festival da Canção, e Freddy Locks, com repertório ‘reggae’, atuam no segundo dia.

Com o festival, a Câmara Municipal da Lourinhã, que organiza o evento, pretende atrair público da região, diversificar a oferta cultural e dinamizar a praia da Areia Branca, ao criar “uma simbiose entre música, praia e sol”.

O festival, no distrito de Lisboa, é de entrada livre e é organizado em conjunto com a União de Freguesias da Lourinhã e Atalaia e estabelecimentos locais de restauração e bebidas.