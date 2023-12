Carminho entra em “Poor Things”, novo filme do realizador Yorgos Lanthimos, que conta com Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe como parte do elenco.

A fadista portuguesa interpreta o tema ‘O Quarto’, do seu último álbum 'Portuguesa', lançado este ano. Na altura, a artista sublinhava num comunicado obtido pelo jornal Expresso que o convite foi feito pelo próprio Lanthimos.

“Escolhemos juntos o tema que tem uma letra da minha autoria, para uma composição tradicional. Quando nos reunimos por Zoom, ele acabou por me desafiar a ser eu a tocar a guitarra portuguesa. Algo que me surpreendeu mas, depois de muito trabalho, deixou-me imensamente feliz”, explicou.

Na estreia do filme esta quarta-feira, no DGA Theater, em Nova Iorque, a fadista partilhou no Instagram algumas imagens e vídeos bem como a sua atuação onde tocou guitarra portuguesa. Nestes vídeos, é possível vê-la acompanhada dos atores Emma Stone e Mark Ruffalo e da cantora e compositora Taylor Swift, personalidade do ano da revista Time.

Num vídeo partilhado no Instagram de Carminho, a estrela norte-americana pergunta a quem estava a filmar: "Pode tirar-nos uma foto de nós juntas?", enquanto conversa com a referência do fado.

"Quando recebi o convite para cantar em 'Poor Things', jamais imaginei a incrível experiência que iria viver e a maravilhosa reação a este filme impressionante. Ontem assisti pela primeira vez ao filme e à cena em que canto e toco guitarra portuguesa.

Que orgulho levar o fado e a língua portuguesa a um lugar tão especial, partilhando estes momentos com um realizador único e uma equipa fabulosa. Fiquei sem palavras.

E a cereja no bolo foi Emma Stone e eu, cúmplices de uma surpresa para todo o cast, equipa e convidados na festa que se seguiu!

What else?? Thank you Yorgos for this unique moment, thank you Emma for all your love and care, and thank to everyone along the way who gave their contribution to make this experience come true!", escreve Carminho no Instagram.

'Poor Things' é um filme baseado na obra com o mesmo nome de Alasdair Gray e chega esta sexta-feira aos cinemas dos EUA e a 25 de janeiro a Portugal.