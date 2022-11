Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Carmo Afonso:

O terceiro episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas leva-nos num passeio com a advogada Carmo Afonso do Frágil, famoso bar lisboeta do Bairro Alto nos anos 80 e 90, até ao Lux, que fica em Santa Apolónia e é uma das mais relevantes discotecas da capital. A ligar este dois espaços temos Manuel Reis, que os fundou e que foi um dos grandes da noite e da cultura lisboeta. De um Bairro Alto cheio de mistérios à relevância do vestuário como umas das forma mais importantes de linguagem, esta é uma viagem nostálgica (mas também esperançosa) pela noite de Lisboa.

O podcast Lisboa e os Lisboetas é produzido pela MadreMedia tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.