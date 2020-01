Às 21:00 de hoje, na Sala Suggia, sob direção de Baldur Brönnimann, a Orquestra Sinfónica do Porto vai estar acompanhada pelos dois coros e pelo tenor Cyrille Dubois, para interpretar o “Hymne au Saint-Sacrement”, de Olivier Messiaen, e o “Te Deum”, de Hector Berlioz.

Num ano que conta com o pianista Pierre-Laurent Aimard como Artista em Residência, o intérprete sobe ao palco no sábado, com o Remix Ensemble, para fazer ouvir as estreias nacionais de “Fragments pour un portrait”, do Compositor em Residência de 2020, Philippe Manoury, e “Yet”, de Christophe Bertrand, para além de “Les Oiseaux Exotiques”, de Messiaen.

Como recorda a Casa da Música, o concerto de sábado “dá início à retrospetiva da obra de Philippe Manoury [com múltiplas estreias nacionais], mas a obra mais recente do programa pertence a Christophe Bertrand, um compositor que prometia tornar-se uma duradoura referência da música contemporânea francesa, mas que veio a falecer com apenas 29 anos, em 2010″.

O Ano da França, com que a Casa da Música repete o país em destaque de 2012, vai incluir, este mês, a exibição de cinco filmes propostos pelo Cineclube do Porto, a começar por “Le Sang d’un Poet”, de Jean Cocteau, no dia 15 de janeiro.