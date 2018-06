Do século XIII, o Castelo de Portuzelo, como é conhecido localmente por se situar em Santa Marta de Portuzelo, a cerca de quatro quilómetros do centro da cidade, esconde, no meio rural daquela freguesia, o "encanto" que "arrebatou" um casal de Vigo, na Galiza, que procurava uma casa de férias.

Os avós de Ana Martinez, a ‘designer' de moda de 37 anos que em junho de 2017 decidiu iniciar um projeto de alojamento local, encontraram, num jornal, o anúncio da venda da casa de estilo manuelino que tem elementos dos séculos XII ao XIX, e quando a visitaram, na altura em "avançado estado de degradação, não hesitaram".

"O Castelo estava ruínas, mas mesmo assim o meu avô ficou apaixonado pelo espaço. Meteu mãos à obra e começou a recuperação, sem nenhum apoio e respeitando a traça inicial até porque está classificado como Imóvel de Interesse Público, desde 1977", explicou.

A imponência do edifício, de arquitetura militar, sempre "impressionou" Ana que faz questão de passar essa sensação aos hóspedes, preservando o aspeto "rústico" do imóvel. Da rua que dá acesso ao castelo, avista-se a torre de vigia de estilo manuelino, com musgo e vegetação rasteira a espreitar pelas pequenas janelas, e já no interior do espaço, as árvores de fruto e os jardins estão tratados de forma natural.

"O Castelo não foi pintado propositadamente porque queremos que as suas paredes austeras reflitam s sua história. No interior, tentamos manter os espaços o mais singelos possível", explicou.

A descrição publicada no sítio da internet da Direção Geral do Património Cultural refere que o castelo teve origem numa propriedade medieval, tutelada por uma casa senhorial à época detida por Fernão Lobo e sua mulher, Dona Ana Lobo Barreto.

Com cerca de dois mil metros quadrados distribuídos por dois andares, o castelo tem ainda uma capela, dedicada a Nossa Senhora do Carmo.

No jardim com cerca de 17.000 metros quadrados, sobressai a fonte do século XVI e um túnel forrado de vegetação, que leva ao pátio de ‘fontain' dando lugar à fachada principal da propriedade. Em redor do castelo existe um fosso, hoje entulhado.