"É o concretizar de um sonho que anda a ser preparado há dois anos e que será um evento único na região Centro e no país, num espaço carregado de história que merece ser animado", disse hoje o presidente do município, Emílio Torrão, na apresentação do evento "Castelo Mágico - Um Sonho de Natal".

O autarca explicou que, em toda área do castelo, vão ser dinamizadas atividades de animação, que juntam a ciência e as artes circenses, para "explorar a identidade do espaço", por onde passaram figuras da história portuguesa, como o cronista Fernão Mendes Pinto e a infanta D. Teresa.

Salientando que Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, tem a fortaleza "mais bem preservada" da região, Emílio Torrão disse pretender transformar a iniciativa "num evento único da região e do país, onde as crianças possam sentir a história" num cenário alusivo à quadra natalícia.

Além da vertente pedagógica, o evento tem também um lado social, na medida em que as crianças que trouxerem um brinquedo usado para oferecer ao Pai Natal, que depois fará a distribuição por crianças desfavorecidas, não pagam entrada no planetário instalado no recinto.

Por outro lado, acrescentou, as crianças mais desfavorecidas economicamente ou portadoras de deficiência também não pagam entrada no parque temático do Castelo Mágico.