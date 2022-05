Ouça aqui o episódio do podcast "Um Género de Conversa" com Catarina Oliveira:

Nutricionista de formação, Catarina Oliveira é seguida por mais de 30 mil pessoas no Instagram, onde se tornou uma voz ativa em prol das pessoas com deficiência. Desfaz mitos, confirma perceções e, acima de tudo, denuncia o que está errado. “A cadeira de rodas permite-me fazer o trabalho das minhas pernas, a minha vida não é mais difícil por estar numa cadeira de rodas, é mais difícil por causa da sociedade que não está preparada para me receber a mim e à minha cadeira de rodas”, diz ela. “Ou somos vistos como uns desgraçados e coitadinhos ou somos uns super-heróis porque simplesmente queremos viver. Eu não quero que me aplaudam por ter subido um degrau, quero que me ponham uma rampa!

