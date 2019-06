Em Ascot, no Reino Unido, as corridas de cavalos marcam o calendário desportivo e social britânico, contando com a presença da rainha Isabel II, da família real e… dos já esperados chapéus extravagantes. Entre os dias 18 e 22 de junho, realizou-se a Royal Ascot e estes são alguns dos chapéus que por lá passaram.

Adrian DENNIS / AFP