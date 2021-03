“Framing Britney Spears”, lançado no dia 5 de fevereiro pelo New York Times e divulgado na plataforma Hulu, examina a ascensão da cantora pop ao topo da indústria musical, o impacto da imprensa na sua vida, a sua saúde mental, e a “tutela” atribuída ao seu pai, que ficou responsável por supervisionar as suas finanças e assuntos pessoais desde 2008.

Esta terça-feira Britney Spears falou sobre o tema numa publicação na sua conta do Instagram. A cantora de "Baby One More Time" contradiz-se, diz que não viu o documentário, "mas pelo que viu" ficou "envergonhada". "Chorei durante duas semanas... ainda choro, por vezes", desabafa.

A declaração foi acompanhada por um vídeo a dançar a canção "Crazy" dos Aerosmith.

Britney queixa-se de toda a sua vida ter sido alvo de especulação, de ter sido julgada e “exposta a atuar em frente de todos”, além de ter sido “insultada” e “envergonhada” pelos média, algo que afirma “continuar a ser aos dias de hoje”.

“Framing Britney Spears” “recorda as luzes e as sombras da trajetória da cantora, incluindo a sua etapa de maior popularidade nos anos 90 e 2000, abordando a série de acontecimentos que levaram a que em 2008 perdesse o controlo da sua vida e passasse a ser tutelada a partir dessa altura pelo seu pai (Jamie Spears)”.

Aos 39 anos, Britney Spears “não pode dispor livremente do seu dinheiro ou assinar nenhum documento sem autorização prévia, o que a levou a uma árdua batalha judicial contra o pai”. O trabalho do The New York Times “explora a base legal da tutela, assim como os requisitos que devem cumprir tanto Spears como os tutores designados pelo tribunal”.

Além disso, o documento aborda também a “fervorosa base de fãs” da cantora, que defende que esta “deveria ser libertada da tutela”, e “o tratamento questionável que os meios de comunicação revelaram durante a carreira da estrela da ‘pop'”.

Na última audiência da “tutela”, o advogado de Spears, Samuel Ingham, afirmou a um juiz de Los Angeles que Spears gostaria que a gestora Jodi Montgomery ficasse responsável por gerir os seus assuntos pessoais. O pai da artista mantém-se, no entanto, como cotutor dos assuntos financeiros de Britney.