O cantor brasileiro Cícero apresenta hoje o seu novo trabalho, "Cícero & Albatroz", em Lisboa, com um espetáculo no Teatro Capitólio, avançou a organização.

Depois de Lisboa, Cícero levará o novo álbum a Faro (22 de junho), ao Teatro das Figuras, e a Ílhavo (23 de junho) ao Centro Cultural.

“Cícero & Albatroz” sucede a “Canções de Apartamento” (2011), “Sábado” (2013) e “A Praia” (2015).

O primeiro single de “Cícero & Albatroz” foi “A Cidade”, música que lançou com um ‘videoclip’ produzido por Victor Rice, produtor de Nova Iorque radicado em São Paulo.

O cantor do Rio de Janeiro esteve em Portugal, em junho de 2015, para atuar no ‘Warm Up’ do Festival NOS Primavera Sound, no Porto.

Em 2016 apresentou “A Praia” numa digressão que passou por Lisboa (Estúdio Time Out), Ovar (Concertos InComuns), Braga (Theatro Circo) e Castelo Branco (Cine Teatro Avenida), e que ficou registada no vídeo oficial de “Terminal Alvorada”.