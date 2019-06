O ciclo, hoje anunciado pela Filho Único, completa uma década de existência na divulgação de “músicos e espetáculos com coragem, integridade, inteligência e honestidade emocional”, em atuações de entrada gratuita e ao final da tarde.

Sempre às sextas-feiras, o programa arranca a 05 de julho no Jardim dos Coruchéus, com o rapper Osvaldo Martins, português de ascendência cabo-verdiana, conhecido como Vado Más Ki Ás, e que integra uma “nova geração de rappers em Portugal”.

A 12 de julho, apresenta-se Curl, novo coletivo britânico do qual faz parte a cantora e produtora Mica Levi, fundadora do projeto Micachu & The Shapes, e a 19 de julho entram em cena HHY & The Macumbas, o grupo liderado por Jonathan Uliel Saldanha.

Julho fechará nos Coruchéus, no dia 26, com a rapper sul-africana Sho Madjozi, que, em 2018, se estreou com o álbum “Limpopo Champions League”.

Em agosto, as “Noites de verão” transitam para o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, com Raw Forest, alterego da artista Margarida Magalhães na pesquisa da música eletrónica, concreta e ambiental, e que acaba de publicar o primeiro EP, “Post-Scriptum”.

Maria Reis, uma das irmãs das Pega Monstro, apresenta-se em nome próprio a 09 de agosto, numa altura em que se prepara para lançar o álbum “Chove na Sala, Água nos Olhos”.

Em agosto, os dois restantes concertos são propostas estrangeiras: o músico australiano Oren Ambarchi, que se apresenta a solo, de guitarra, e com marcas da música brasileira nas composições do registo “Simian Angel”, e o trompetista norte-americano Peter Evans, que recentemente se mudou para Portugal.