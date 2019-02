Este é o "retrato realista" que o bioquímico e divulgador de ciência David Marçal quis transmitir em "Cientistas portugueses", livro de que é autor e que é apresentado na quarta-feira em Coimbra, sob a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

À Lusa, o autor, coordenador de uma plataforma de cientistas gerida pela fundação, disse que o livro "pretende dar a conhecer um pouco mais" a comunidade científica portuguesa.

Uma comunidade que teve um grande impulso na década de 1990, mas que "está distante" dos "cientistas demónios, loucos e perigosos" da ficção, que "querem conquistar o mundo e não têm qualquer preocupação com as consequências do seu trabalho, e está distante também dos "cientistas santos", os que "aparecem na televisão", de "grande sucesso e elevadíssimo reconhecimento", professores das universidades com "vidas e carreiras estáveis".

A realidade que David Marçal descreve é outra: A ciência em Portugal é feita por "muitos jovens, muitas mulheres, que têm contratos precários, instabilidade profissional, carreiras que passam por uma grande mobilidade, por vezes no estrangeiro".

São "vidas complicadas" as dos investigadores, que "tentam conciliar a paixão pela ciência com os seus projetos de vida pessoal", nem sempre fáceis de concretizar devido à "falta de consistência financeira", avisa o autor, que foi bolseiro científico durante dez anos, sem direitos laborais como segurança social, apenas com deveres.