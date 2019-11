Segundo a organização desse evento no distrito de Aveiro, o cartaz competitivo de 2019 representa a seleção das melhores obras entre 1.367 candidaturas ao festival de cinema que é mais antigo do país e o terceiro do mundo com mais longevidade no segmento específico da animação.

"O Cinanima não se reduz a um concurso de filmes e muito menos a um mero conjunto de sessões de cinema de animação. Existe aqui uma clara preocupação em fomentar e divulgar o cinema de animação de autor e o interesse por esta arte, e a melhor forma de o fazer é apostar na componente formativa", declarou à Lusa o diretor do festival, António Cavacas.

Essa estratégia passa pela oferta de ‘masterclasses’ durante o certame, que este ano conta com o apoio da Fundação Altice para levar formação a Espinho, Porto, Matosinhos e Barcelos, e concretiza-se também durante o resto do ano, com programas educativos destinados a iniciar na Sétima Arte os alunos de várias escolas de Espinho e Ovar.

Outra vertente dessa política formativa é o próprio programa não-competitivo do Cinanima, que, entre 237 filmes, aposta em "sessões temáticas que foquem assuntos na ordem do dia" e este ano está, por isso, centrado na "problemática dos oceanos, como símbolos das alterações climáticas e da necessidade de lutar pela preservação do ambiente e do planeta".