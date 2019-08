Na programação anunciada hoje, a direção do MOTELX deixa aquela pergunta, sublinhando que “o cinema de terror, como espelho das angústias humanas, não pode deixar de refletir” inquietações como as que se relacionam com as alterações climáticas.

“O MOTELX deste ano acontece sob o signo desse fim do mundo iminente e reflete sobre os motivos da incapacidade humana em fazer face ao problema”, lê-se na nota de intenções desta 13.ª edição do festival, que decorrerá de 10 a 15 de setembro.

Da programação fará parte, por exemplo, “Bacurau”, produção brasileira de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, premiado em maio no festival de Cannes e já exibido em julho no festival Curtas Vila do Conde.

Em entrevista à agência Lusa em Vila do Conde, Kleber Mendonça Filho explicou que “Bacurau” é um filme futurista, mas ao mesmo tempo sobre o passado: “Ou seja, um filme que estaria fazendo uma projeção do que as coisas serão, mas na verdade muitos dos conflitos do filme são problemas crónicos históricos do Brasil e do mundo”.

Ainda sobre o cinema brasileiro presente no MOTELX, destaque para a “A Sombra do Pai”, de Gabriela Amaral Almeida, “a única autora do novo terror brasileiro”.