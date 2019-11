A decisão da plataforma "é uma absoluta falta de respeito pelos portugueses que gostam de cinema. Mesmo num país em que a ausência de uma clara, afirmativa e consistente política pública para as salas de cinema continua por concretizar, esta é, digamo-lo claramente, uma afronta desnecessária e escusada", afirmou o exibidor em comunicado divulgado em nome do Cinema Ideal.

Em causa está o mais recente filme de Martin Scorsese que se estreia hoje na plataforma de 'streamming' Netflix, a par da exibição em sala em alguns países, mas não em Portugal.

O filme teve uma primeira exibição em setembro, no Festival de Cinema de Nova Iorque, tendo depois as distribuições norte-americanas tentado, em vão, um acordo com a Netflix para exibição durante 90 dias em salas 'multiplex', antes da estreia em 'streamming'.

Ainda assim, a par da estreia na plataforma, a Netflix conseguiu que o filme passe em várias salas independentes, não só nos Estados Unidos, mas também noutros territórios, como Espanha e Itália.