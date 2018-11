"O livro de imagem" é "uma reflexão sobre o cinema e o estado do mundo", sob a ameaça de guerra, e venceu a Palma de Ouro especial, no Festival de Cannes, no passado mês de maio.

O Cinema Ideal, em Lisboa, é a única sala portuguesa, da rede Europa Cinemas que aparece no mapa da iniciativa.

Lançada no âmbito do programa Europa Creativa Media, que tem apoiado o setor do audiovisual, a Noite do Cinema Europeu tem por objetivo mostrar a contribuição da UE para o setor.

"O cinema é uma parte essencial da nossa rica e diversificada cultura europeia e está a contribuir para reforçar os laços entre as pessoas que sentem a mesma paixão e emoção num filme”, disse a responsável europeia pela Economia e Sociedade Digital, Mariya Gabriel, citada pelo comunicado.

O comissário Tibor Navracsics, responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, disse, citado pelo mesmo comunicado: "Os filmes europeus fazem parte do nosso património cultural que temos celebrado durante todo o ano com o objetivo de torná-lo acessível a todos.

Cada um dos 34 cinemas que participam na iniciativa irá organizar um evento especial à noite. Os filmes foram escolhidos pelos exibidores locais, de modo a adaptar a programação ao seu público.

Todos os cinemas envolvidos pertencem à rede Europa Cinemas, do programa Creative Europe MEDIA, em parceria com o canal Arte.

O apoio direto da Comissão Europeia ao cinema europeu remonta a 1991, com a criação do programa MEDIA, que prevê, entre outras ações, o apoio financeiro à distribuição, fora de seu país de produção.

Todos os anos, em média, mais de 400 filmes são disponibilizados a audiências noutro país europeu, com a ajuda do MEDIA, recorda a Comissão no comunicado hoje divulgado.

Em maio deste ano, a Comissão propôs aumentar o orçamento do programa em quase 30 por cento, no quadro comunitário de 2021-2027.