Tudo começou na estreia de "Tú no eres yo" ["Tu não és eu"], um filme que os realizadores, Marisa Crespo e Moisés Romera, definem como um thriller de Natal que fala sobre as relações familiares. E um pretexto para ir ao cinema... nu. Este é o primeiro filme a incluir sessões para público nudista em cinemas comerciais, uma ideia de um membro da Associação Naturista Valenciana, que colaborou nas filmagens. No filme há uma cena em que um grupo de pessoas aparece nu, mas como não foram encontrados figurantes com a idade pretendida, a produção contactou a associação. Agora, o objetivo é fazer exibições específicas para naturistas (ou nudistas), da mesma forma que pelo mundo existem atividades culturais destinadas a este grupo de pessoas. "É uma maneira de promover a nudez de forma natural, em diferentes aspetos e situações, sem a forçar", disse aos jornalistas Segimon Rovira, presidente da Federação Naturista-Nudista da Catalunha. Em Portugal há diversas praias para nudistas - Meco, Bela Vista ou Malhão -, nos Estados Unidos, em Nova Iorque o estúdio de ioga Bold & Naked disponibiliza cursos sem roupa e celebra o corpo humano, e em Espanha já havia um museu que pode ser visitado por pessoas completamente nuas, o Museu de Arqueologia da Catalunha, em Barcelona (que, no entanto, recomenda o uso de sapatos). Ir nu pode tornar-se moda, mas tem regras: os espetadores devem utilizar toalhas nas cadeiras, a cobrir assento e encosto, durante toda a exibição, é obrigatório entrar nas instalações com roupa e despir-se apenas no interior da sala, cada participante pode optar pela nudez total ou parcial e deve vestir-se para aceder às zonas comuns do cinema. Para já, os primeiros passes foram exclusivamente para membros das associações participantes e simpatizantes. A distribuidora do filme, Carácter Films, investigou se era viável fazer exibições fechadas exclusivas para nudistas, que estrearam nos Cinemas Embajadores, em Madrid, Cines Girona, em Barcelona, ​​​​​​e Cines Lys, em Valência, que esgotou os bilhetes. A iniciativa já foi batizada: Cinema Natural. Os organizadores pretendem normalizar a filosofia de vida naturista (ou nudista) além das praias e parques de campismo.