Segundo a programação revelada em conferência de imprensa em Berna, “3 anos depois”, curta-metragem de Marco Amaral, competirá na secção “Pardi di domani”, enquanto a longa-metragem “Sobre tudo sobre nada”, primeira obra de Dídio Pestana, foi selecionada para a secção “Signs of Life”.

Há ainda duas coproduções portuguesas no festival: “Grbavica”, de Manel Raga Raga (Portugal/Bósnia Herzegovina/Espanha) na secção “Pardi di domani”, e “Como Fernando Pessoa salvou Portugal” (Portugal/França/ Bélgica), do realizador norte-americano Eugène Green e com elenco português, no programa “Signs of life”.

O júri “Pardi di domani”, presidido pelo realizador francês Yann Gonzalez, integra também a realizadora portuguesa Marta Mateus e o nepalês Deepak Rauniyar.

Nesta 71.ª edição do festival de Locarno, que decorrerá de 01 a 11 de agosto, o cinema português estará ainda em foco no programa “First Look”, no qual serão exibidos entre cinco a sete filmes portugueses em fase de pós-produção, para uma audiência composta apenas por profissionais, entre programadores, exibidores, distribuidores e produtores.

Não foram ainda revelados os projetos selecionados.